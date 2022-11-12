В среду, 9 ноября, состоялись восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА.

и Джейлена Брауна крупно обыграл Николы Йокича.

(40 очков) одолел «Кливленд» Донована Митчелла. «Лейкерс» потерпели пятое поражение подряд – от «Сакраменто».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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