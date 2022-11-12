НБА. «Бостон» разгромил «Денвер», 40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» выиграть у «Кливленда» и другие результаты
В среду, 9 ноября, состоялись восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА.
«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна крупно обыграл «Денвер» Николы Йокича.
«Голден Стэйт» Стефена Карри (40 очков) одолел «Кливленд» Донована Митчелла. «Лейкерс» потерпели пятое поражение подряд – от «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Бостон
- Тейтум (34 + 8 подборов), Браун (25 + 8 подборов + 8 передач), Хорфорд (21 + 7 подборов), Г. Уильямс (13), Смарт (4) – старт; Притчард (11), Уайт (10), Корнет (8 + 7 подборов), Хаузер (5), Дэвисон (0), Вонле (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Картер (20 + 10 подборов), Ф. Вагнер (17), Саггс (16), Бол (13 + 15 подборов), Окики (11) – старт; Росс (14), Бамба (9), Хэмптон (8), Скофилд (3), Хьюстан (3).
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (30), Брансон (26 + 7 передач), Рэндл (21 + 8 подборов), Хартенштайн (6 + 12 подборов), Реддиш (4) – старт; Роуз (8), Куикли (8), Топпин (8), Граймс (5), Фурнье (3), Симс (2).
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (20), Уиггинс (17 + 7 передач), Гидди (15 + 9 подборов + 7 потерь), Покушевски (14 + 4 блок-шота), Дорт (13 + 7 подборов) – старт; Оморуйи (22), Мэнн (13), Уильямс (10 + 11 передач), Уильямс (6), Джо (2).
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Джонсон (29), Васселл (22), Пелтль (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Сохан (10 + 7 подборов), Джонс (9 + 9 передач) – старт; Макдермотт (10), Ричардсон (7), Бэсси (5 + 14 подборов + 4 блок-шота), Лэнгфорд (4), Роби (0), Холл (0), Бэйтс-Диоп (0).
- Милуоки
- Картер (21 + 6 передач), Б. Лопес (19 + 5 потерь), Портис (16 + 12 подборов), Нвора (8 + 7 подборов), Боучэмп (8) – старт; Ибака (11 + 9 подборов), Хилл (5), Мамукелашвили (3), Мэттьюз (2), Т. Адетокумбо (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 05.30, «FedExForum»
- Мемфис
- Морэнт (28 + 10 подборов + 8 передач), Бэйн (24), Брукс (21), Альдама (12 + 7 подборов), Адамс (3 + 9 подборов) – старт; Кларк (15), Джонс (6), Родди (5), Ларэвиа (0), Кончар (0 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.00, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Карри (40), Уиггинс (20), Томпсон (9), Луни (7 + 9 подборов), Грин (2 + 9 подборов + 13 передач) – старт; Пул (18), Лэмб (10), Куминга (0), Дивинченцо (0).
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
- Лейкерс
- Дэвис (24 + 14 подборов), Уокер (19), Гэбриэл (8), Беверли (5), Браун (2) – старт; Уэстбрук (21 + 11 передач + 5 потерь), Ривз (19), Кристи (7), Тоскано-Андерсон (5), Джонс (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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