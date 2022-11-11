Фати, Гави, Педри, Альба, Бускетс, Асенсио, Ферран, Карвахаль – в составе Испании на ЧМ-2022. Рамос, Де Хеа и Кепа в Катар не едут
Стал известен состав сборной Испании на ЧМ-2022.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).
Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба – «Валенсия»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс, Гави, Педри (все – «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба – «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).
Таким образом, в состав сборной Испании на ЧМ-2022 не включен защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Также на турнир не едут вратари Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Кепа Аррисабалага («Челси»).
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