Фати, Гави, Педри, Альба, Бускетс, Асенсио, Ферран, Карвахаль – в составе Испании на ЧМ-2022. Рамос, Де Хеа и Кепа в Катар не едут

Стал известен состав сборной Испании на ЧМ-2022.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба – ), Эмерик Лапорт ( ), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба – ).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), , Гави, (все – «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ»).

Нападающие: Альваро Мората ( ), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба – «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Таким образом, в состав сборной Испании на не включен защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Также на турнир не едут вратари Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Кепа Аррисабалага («Челси»).