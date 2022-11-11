Месси, Ди Мария, Лаутаро, Дибала и Паредес – в составе Аргентины на ЧМ-2022
Сборная Аргентины объявила состав на чемпионат мира-2022.
Главный тренер Лионель Скалони включил в итоговую заявку 26 игроков.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).
Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси («ПСЖ»).
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