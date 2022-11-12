Стеф Карри хотя бы раз забрасывает из-за дуги в 200 матчах регулярки подряд
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в пятницу продолжил рекордную серию матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых он забрасывает хотя бы один 3-очковый.
Юбилейным стало дальнее попадание под занавес первой четверти встречи с «Кавальерс» (106:101).
Вторая по продолжительности подобная серия также принадлежит Карри – 157 матчей. Текущая началась 1 декабря 2018 года.
В прошлом сезоне 2-кратный MVP вышел на 1-е место в истории НБА по точным 3-очковым.
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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