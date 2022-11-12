Стеф Карри хотя бы раз забрасывает из-за дуги в 200 матчах регулярки подряд

Разыгрывающий «Уорриорз» в пятницу продолжил рекордную серию матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых он забрасывает хотя бы один 3-очковый.

Юбилейным стало дальнее попадание под занавес первой четверти встречи с «Кавальерс» (106:101).

Вторая по продолжительности подобная серия также принадлежит Карри – 157 матчей. Текущая началась 1 декабря 2018 года.

В прошлом сезоне 2-кратный MVP вышел на 1-е место в истории НБА по точным 3-очковым.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?