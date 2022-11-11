Управление беспилотником могут включить в список дисциплин комплекса ГТО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что управление беспилотником может войти в список дисциплин комплекса ГТО.

«Система ГТО и военно‑спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель – к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом.

Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины – управление беспилотником, повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает подготовку более комплексной и разносторонней.

Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое», – сказал Чернышенко.