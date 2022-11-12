Малкин забил 450-й гол в НХЛ, став 1-й звездой матча с «Торонто». У него 6+9 в 14 играх

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (4:2) и был признан первой звездой.

Россиянин забросил 450-ю шайбу в чемпионатах .

Всего в 995 играх за карьеру в лиге на его счету 1161 (450+711) балл.

В 14 матчах текущего сезона Малкин набрал 15 (6+9) очков.

Сегодня за 14:17 (0:59 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний, 4 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».