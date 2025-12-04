«Баварии» интересен Балеба, «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека. Мюнхенцы вряд ли столько заплатят (TZ)
«Бавария» интересуется Карлосом Балеба.
Как сообщает TZ, «Бавария» следит за 21-летним полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба.
По данным источника, английский клуб в 2026 году может начать переговоры, если предложение составит от 85 млн евро. Маловероятно, что «Бавария» готова заплатить такие деньги.
Статистику камерунца можно увидеть здесь.
Кто выиграет ЧМ-2026?24691 голос
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TZ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости