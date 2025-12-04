  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Баварии» интересен Балеба, «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека. Мюнхенцы вряд ли столько заплатят (TZ)
15

«Баварии» интересен Балеба, «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека. Мюнхенцы вряд ли столько заплатят (TZ)

«Бавария» интересуется Карлосом Балеба.

Как сообщает TZ, «Бавария» следит за 21-летним полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба.

По данным источника, английский клуб в 2026 году может начать переговоры, если предложение составит от 85 млн евро. Маловероятно, что «Бавария» готова заплатить такие деньги. 

Статистику камерунца можно увидеть здесь

Кто выиграет ЧМ-2026?24691 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TZ
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoКарлос Балеба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
