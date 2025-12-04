«Баварии» интересен Балеба, «Брайтон» хочет 85+ млн евро за хавбека. Мюнхенцы вряд ли столько заплатят (TZ)

«Бавария» интересуется Карлосом Балеба.

Как сообщает TZ, «Бавария » следит за 21-летним полузащитником «Брайтона » Карлосом Балеба .

По данным источника, английский клуб в 2026 году может начать переговоры, если предложение составит от 85 млн евро. Маловероятно, что «Бавария» готова заплатить такие деньги.

Статистику камерунца можно увидеть здесь .