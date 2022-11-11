Пике предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля: «Представьте: Мбаппе против Холанда, один на один, пока кто-то из них не забьет»

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Жерар Пике предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля.

Бывший защитник «Барселоны» считает, что для повышения зрелищности футбола необходимо менять правила.

Пике предложил в дополнительное время, которое назначается в плей-офф в случае ничьей, убирать в определенный промежуток времени по одному игроку из каждой команды и играть до первого гола.

«Нужно искать что-то более веселое.

Представьте: каждые три минуты у каждой команды с поля уходят по одному игроку. До забитого гола. Представьте себе – «Манчестер Сити» играет против «ПСЖ», и в концовке друг против друга играют Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Они играют один на один, пока кто-то из них не забьет.

Люди будут это смотреть. А сейчас во время просмотра футбола люди часто сидят в смартфонах», – сказал Пике.

Жерар Пике: «Футбол устарел как продукт, нужно менять правила. 90 минут – это слишком много»

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