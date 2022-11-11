Быстров ответил Родниной: «Футбол – не фигурное катание, ваше дело – тулупы, аксели и лутцы. Это еще про вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим»

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Владимир Быстров прокомментировал высказывание Ирины Родниной.

Бывшая фигуристка и депутат Государственной думы ранее заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«Футбол – не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте.

Ваше дело – тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы. Это мы еще про вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим», – написал бывший футболист сборной России.

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