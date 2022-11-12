Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Локомотива», «Ростов» победил «Крылья»
«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» (3:2) в пятницу в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» играет на выезде с «Торпедо», «Спартак» сразится в дерби с «Локомотивом».
В воскресенье пройдет еще одно дерби – ЦСКА будет противостоять «Динамо».
17-й тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 31 Егорычев, 2:0 – 59 Иллой-Айет.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Бевеев (Гогличидзе, 81), Бикфалви (Шатов, 70), Газинский (Сунгатулин, 90), Сиссе, Егорычев (Татаринов, 90), Ранджелович (Юшин, 71), Каштанов.
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Факел –
Городовой, Черов (Альшин, 46), Брызгалов (Мастерной, 76), Божин, Морозов, Магаль, Акбашев, Мендель (Дмитриев, 56), Черняков (Ивахнов, 71), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 56).
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Овсянников, Фернандо, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Ежов (Соколов, 89), Пиняев, Витюгов (Якуба, 63), Коваленко (Бабкин, 83), Рахманович (Цыпченко, 63), Шитов (Чиркович, 83).
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Ростов –
Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов, Тугарев (Байрамян, 61), Уткин, Глебов, Щетинин (Лангович, 90), Комличенко (Голенков, 78), Полоз (Миронов, 79).
- Предупреждения:
- Ежов (39), Рахманович (45), Байрамян (72), Солдатенков (75), Цыпченко (84).
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30, «Лужники»
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Торпедо –
Бабурин, Самсонов, Ле Таллек, Нетфуллин, Прошкин, Роганович, Смольников, Рязанцев, Енин, Эркинов, Караев.
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 13 ноября, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 13 ноября, 16.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 13 ноября, 19.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
- 1:0 – 20 Михайлов, 2:0 – 52 Сулейманов, 3:0 – 70 Рыбчинский, 3:1 – 73 Ильин, 3:2 – 86 Тимофеев.
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Пари НН –
Нигматуллин, Масоэро, Александров, Агапов, Корнюшин, Майга (Жигулев, 79), Михайлов, Юлдошев (Набиуллин, 79), Кротов (Шильцов, 57), Янсане (Рыбчинский, 57), Сулейманов.
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Ахмат –
Шелия, Быстров, Швец, Журавлев, Богосовац, Тимофеев, Камилов (Агаларов, 59), Садулаев (Харин, 66), Олейников (Трошечкин, 46), Бериша, Конате (Ильин, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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