Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Локомотива», «Ростов» победил «Крылья»

«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» (3:2) в пятницу в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ.

В субботу играет на выезде с «Торпедо», сразится в дерби с .

В воскресенье пройдет еще одно дерби – будет противостоять .

Чемпионат России

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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