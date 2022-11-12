Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Торпедо», «Спартак» против «Локомотива», «Ростов» победил «Крылья»

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«Пари НН» дома обыграл «Ахмат» (3:2) в пятницу в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» играет на выезде с «Торпедо», «Спартак» сразится в дерби с «Локомотивом».

В воскресенье пройдет еще одно дерби – ЦСКА будет противостоять «Динамо».

Чемпионат России

17-й тур

Урал – Факел 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
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Голы:
1:0 – 31 Егорычев, 2:0 – 59 Иллой-Айет.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Бевеев (Гогличидзе, 81), Бикфалви (Шатов, 70), Газинский (Сунгатулин, 90), Сиссе, Егорычев (Татаринов, 90), Ранджелович (Юшин, 71), Каштанов.
ФакелГородовой, Черов (Альшин, 46), Брызгалов (Мастерной, 76), Божин, Морозов, Магаль, Акбашев, Мендель (Дмитриев, 56), Черняков (Ивахнов, 71), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 56).
Предупреждения:
Мендель (45), Бикфалви (65), Егорычев (89).

 

Крылья Советов – Ростов 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
12 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
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Голы:
0:1 – 28 Глебов, 0:2 – 38, пенальти Полоз, 1:2 – 73 Шитов, 1:3 – 75 Осипенко.
Крылья СоветовОвсянников, Фернандо, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Ежов (Соколов, 89), Пиняев, Витюгов (Якуба, 63), Коваленко (Бабкин, 83), Рахманович (Цыпченко, 63), Шитов (Чиркович, 83).
РостовПесьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов, Тугарев (Байрамян, 61), Уткин, Глебов, Щетинин (Лангович, 90), Комличенко (Голенков, 78), Полоз (Миронов, 79).
Предупреждения:
Ежов (39), Рахманович (45), Байрамян (72), Солдатенков (75), Цыпченко (84).

 

Торпедо – Зенит 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 16.30, «Лужники»
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ТорпедоБабурин, Самсонов, Ле Таллек, Нетфуллин, Прошкин, Роганович, Смольников, Рязанцев, Енин, Эркинов, Караев.
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Алип, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Малком, Сергеев.

 

Локомотив – Спартак
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
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Оренбург – Краснодар
Дата проведения
13 ноября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – Сочи
Дата проведения
13 ноября, 16.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – ЦСКА
Дата проведения
13 ноября, 19.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Ахмат 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
11 ноября, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Михайлов, 2:0 – 52 Сулейманов, 3:0 – 70 Рыбчинский, 3:1 – 73 Ильин, 3:2 – 86 Тимофеев.
Пари НННигматуллин, Масоэро, Александров, Агапов, Корнюшин, Майга (Жигулев, 79), Михайлов, Юлдошев (Набиуллин, 79), Кротов (Шильцов, 57), Янсане (Рыбчинский, 57), Сулейманов.
АхматШелия, Быстров, Швец, Журавлев, Богосовац, Тимофеев, Камилов (Агаларов, 59), Садулаев (Харин, 66), Олейников (Трошечкин, 46), Бериша, Конате (Ильин, 46).
Предупреждения:
Майга (7), Кротов (42), Бериша (49), Юлдошев (55), Корнюшин (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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