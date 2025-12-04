Тюкавин на вопрос о том, кому он верен больше – «Динамо» или жене: «Клубу, наверное. Я там с пяти лет, провел в нем больше времени. Жена появилась чуть позже»
Константин Тюкавин заявил, что верен «Динамо» больше, чем жене.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнил свою верность клубу и жене.
«Кому я больше верен – «Динамо» или жене? Наверное, «Динамо». Ну, а что, если посмотреть, в клубе я с пяти лет, провел в нем больше времени. Жена появилась чуть позже.
Конечно, приходится разделять – и «Динамо» чуть-чуть времени уделять, и жене», – сказал Тюкавин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
