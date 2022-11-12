Овечкин травмировал Сергачева и Чернака бросками в большинстве в 3-м периоде матча «Вашингтон» – «Тампа»

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Александр Овечкин травмировал Михаила Сергачева и Эрика Чернака бросками в большинстве.

Защитники «Тампы» получили травмы, блокируя броски капитана «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Это произошло ближе к концу 3-го периода, когда «Кэпиталс» в последний раз играли в большинстве. На этом же отрезке Овечкин попал в штангу.

Оба защитника «Лайтнинг» были вынуждены покинуть лед. После игры главный тренер «молний» Джон Купер не сообщил подробностей об их состоянии. 

Победа в матче осталась за «столичными» – 5:1. 

У Овечкина передача в матче с «Тампой» и 11:25 в большинстве. Он не забил во 2-й игре кряду

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