Овечкин травмировал Сергачева и Чернака бросками в большинстве в 3-м периоде матча «Вашингтон» – «Тампа»

травмировал и бросками в большинстве.

Защитники «Тампы» получили травмы, блокируя броски капитана в матче регулярного чемпионата .

Это произошло ближе к концу 3-го периода, когда «Кэпиталс» в последний раз играли в большинстве. На этом же отрезке Овечкин попал в штангу.

Оба защитника «Лайтнинг» были вынуждены покинуть лед. После игры главный тренер «молний» Джон Купер не сообщил подробностей об их состоянии.

Победа в матче осталась за «столичными» – 5:1.

У Овечкина передача в матче с «Тампой» и 11:25 в большинстве. Он не забил во 2-й игре кряду