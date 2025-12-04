  • Спортс
  Месси о Гвардиоле: «Для меня он лучший тренер из всех, он уникален. Пеп меняет не только команду, но и стиль игры во всей лиге. У нас были прекрасные отношения, я многому научился»
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о работе с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой

«Однажды мы с ним пересеклись, но я его не знал, у нас не было никаких отношений, пока он не стал нашим тренером в «Барселоне». Пеп уникален. Есть необычайно хорошие тренеры, но у него есть что-то особенное – он для меня лучший из всех.

У него есть что-то общее со Скалони: то, как он видит вещи, готовится к матчам, общается... Для меня он лучший. Нам повезло, что мы все пересеклись в «Барселоне» – он и все мы. У него были все необходимые элементы, чтобы добиться того, чего он хотел.

Затем он перешел в другой клуб и продолжал побеждать. Дело не только в победах, но и в том, как играют его команды. Он добился этого в «Баварии», он добился этого в «Сити». Несмотря на то, что он не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», он изменил стиль игры в Германии, где привыкли к другому стилю. В Англии он сделал то же самое... Он не только меняет команду, он меняет стиль игры во всей лиге.

С самого начала у нас были прекрасные отношения. Мы с Пепом были очень близки, мы много общались, и я многому у него научился. Я добавил в свою игру еще кое-что, помимо того, что уже знал. Я многому научился у него – как двигаться, как читать пространство на поле.

Он даже поставил меня на позицию ложной «девятки»; в молодежных командах «Барселоны» я играл под нападающим. Это была моя позиция. Когда я дебютировал при Райкарде, а позже при Пепе, меня ставили на позицию вингера, но до этого я там толком не играл. Но я продолжал совершенствоваться в своей игре и продолжал расти в футбольном плане», – сказал Месси.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
