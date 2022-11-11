Касаткина о фото с Забияко: «Отмечаем годовщину с самым лучшим человеком в очень красивом месте💜»

Дарья Касаткина показала, как проводит отпуск на Мальдивах с Натальей Забияко.

«Отмечаем годовщину с самым лучшим человеком в очень красивом месте💜», – написала Касаткина.

Напомним, в этом году Касаткина выиграла два титула и 41 матч, в том числе шесть раз победила соперниц из топ-10 (второй результат в туре после Иги Швентек). На «Ролан Гаррос» она впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

Кроме того, Касаткина поднялась на восьмую строчку рейтинга и обновила личный рекорд.

Касаткина сказала, что «играет как мальчик». Что это значит? И права ли она?

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