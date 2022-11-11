Грузинский фигурист Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию
Грузинский фигурист Морис Квителашвили приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и переехал в Италию.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Решение принималось совместно с Тутберидзе.
В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит итальянский специалист Лоренцо Магри.
Квителашвили 27 лет. Он тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры. В 2020 году грузин завоевал бронзу чемпионата Европы, в 2022-м занял 4-е место на чемпионате мира.
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