Грузинский фигурист Квителашвили приостановил работу с Тутберидзе и переехал в Италию

Грузинский фигурист приостановил работу с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе и переехал в Италию.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Причиной приостановки сотрудничества стали проблемы с логистикой, вызванные обстановкой в мире. Решение принималось совместно с Тутберидзе.

В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит итальянский специалист Лоренцо Магри.

Квителашвили 27 лет. Он тренировался под руководством Тутберидзе на протяжении всей взрослой и юниорской карьеры. В 2020 году грузин завоевал бронзу чемпионата Европы, в 2022-м занял 4-е место на чемпионате мира.