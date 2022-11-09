Дело Валиевой передано в CAS, спасение «Барсы» после удаления Левандовского, осечка «Милана» и отрыв «Наполи», Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом» и другие новости

1. WADA передало дело Камилы Валиевой в CAS из-за затянувшегося вердикта от РУСАДА. В Российском антидопинговом агентстве заявили, что суд рассмотрит обоснованность действий WADA. Татьяна Тарасова убеждена, что Камила в любом случае не виновата. Зюганов во всем обвинил англосаксов.

2. «Барса» вытащила в концовке матч с «Осасуной», несмотря на то, что при счете 0:1 потеряла удаленного с поля Роберта Левандовского на 31-й минуте. Вдобавок еще и оставшийся в запасе Жерар Пике получил красную в перерыве, однако во 2-м тайме Педри сравнял счет, а Рафинья на 85-й вырвал победу – это его первый гол за 2 месяца. На зимнюю паузу каталонцы уходят лидером Ла Лиги с 37 очками после 14 туров – это второй результат в истории клуба.

Остальные результаты дня – здесь.

3. В Серии А «Милан» не смог забить «Кремонезе» – 0:0. Одержавший 10-ю победу подряд «Наполи» оторвался от «россонери» уже на 8 очков.

4. Геннадий Орлов признал ошибку и принес извинения Дмитрию Чистякову и «Ахмату». Комментатор считает, что защитник все-таки необходим «Зениту», однако он должен доказывать, что является «мастером высокого уровня». Тем не менее гендиректор «Зенита» не стал говорить, вернулся ли Чистяков в основной состав.

5. Владислав Третьяк сравнил Романа Ротенберга с Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. Вячеслав Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим, у Татьяны Тарасовой такие высказывания вызвали исключительно вопросы, а Дмитрий Губерниев убежден, что Ротенберга есть за что уважать.

6. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс» (3:4), хотя вели 3:1 после двух периодов. У Панарина 2 передачи и «минус 2», Шестеркин пропустил 4 шайбы во второй игре подряд, Варламов отразил 37 бросков из 40. «Тампа» уступила «Эдмонтону» (2:3), потерявшему Эвандера Кэйна из-за глубокого пореза руки коньком (его увезли в больницу, состояние стабильное), Кучеров набрал очки в 11-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

7. Бенжамен Менди дал показания в суде по делу об изнасиловании. Француз рассказал о росте интереса женщин к нему после перехода в «Сити», признался, что ему нравился секс с разными девушками, и заявил, что спрашивал разрешение переспать с одной из женщин у ее парня.

8. В КХЛ «Адмирал» нанес СКА 3-е поражение в сезоне и прервал 9-матчевую победную серию петербуржцев. «Ак Барс» в 700-м матче Знарка в лиге уступил «Нефтехимику» – у казанского клуба всего 1 победа в основное время за 17 игр. Все результаты дня – здесь.

9. Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о переговорах касательно организации боя между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой.

10. Месси – лидер топ-5 лиг по ожидаемым ассистам, а по ожидаемым голам Лео идет на уровне Бензема и Мбаппе.

11. Шнякин и Трушечкин прокомментируют матч открытия и финал ЧМ-2022 из Катара. Роман перед поездкой на турнир получил приз лучшему комментатору года.

12. Причинами продажи «Ливерпуля» компанией FSG стали крах Суперлиги и продажа «Челси».

13. Льюис Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии.

Цитаты дня

Андрей Лунев: «Украинцы и белорусы всегда будут братскими народами для меня. Происходит ужасное, гибнут люди»

Владислав Третьяк: «Идет большое сокращение средств на спорт – они идут на оборону. Когда стране сложно, спорт немного страдает»

Ари: «Путин – очень сильный и уважаемый политик, умный человек. В России я чувствую себя защищенным»

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