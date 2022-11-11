Богалий возглавила комиссию СБР по распределению денежных средств от организаторов азартных игр, врач Лагуточкин вошел в состав антидопингового комитета

Исполком Союза биатлонистов России утвердил составы рабочих органов СБР по направлениям деятельности, а также назначил председателя Совета ветеранов.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону возглавила комиссию по распределению денежных средств, полученных в виде целевых отчислений от организаторов азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

Председателем технического комитета назначен Иван Мелихов. Олимпийская чемпионка 1994 года стала председателем совета ветеранов. Шестикратная чемпионка мира вошла в состав комитета по переходам, экс‑главный тренер сборной России Владимир Барнашов назначен главой научно‑методического совета.

В состав антидопингового комитета вошел врач Алексей Лагуточкин, который работал в сборной России до окончания сезона-2008/09 – после допингового скандала с участием Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко он покинул команду. Спустя год он вернулся в сборную.

Специалист работал со сборной в олимпийском сезоне-2013/14, когда на допинге поймали Юрьеву, Александра Логинова и Ирину Старых. Екатерина Глазырина позднее была отстранена на 2 года по итогам расследования данных из доклада Ричарда Макларена о допинге в том сезоне.

В октябре 2019 года Лагуточкин ушел из сборной по собственному желанию.