Богалий возглавила комиссию СБР по распределению денежных средств от организаторов азартных игр, врач Лагуточкин вошел в состав антидопингового комитета

Теги Анна Богалий Ольга Медведцева допинг Союз биатлонистов России Алексей Лагуточкин Владимир Барнашов Иван Мелихов Луиза Носкова Биатлон

Исполком Союза биатлонистов России утвердил составы рабочих органов СБР по направлениям деятельности, а также назначил председателя Совета ветеранов.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий возглавила комиссию по распределению денежных средств, полученных СБР в виде целевых отчислений от организаторов азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.

Председателем технического комитета назначен Иван Мелихов. Олимпийская чемпионка 1994 года Луиза Носкова стала председателем совета ветеранов. Шестикратная чемпионка мира Ольга Медведцева вошла в состав комитета по переходам, экс‑главный тренер сборной России Владимир Барнашов назначен главой научно‑методического совета.

В состав антидопингового комитета вошел врач Алексей Лагуточкин, который работал в сборной России до окончания сезона-2008/09 – после допингового скандала с участием Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко он покинул команду. Спустя год он вернулся в сборную.

Специалист работал со сборной в олимпийском сезоне-2013/14, когда на допинге поймали Юрьеву, Александра Логинова и Ирину Старых. Екатерина Глазырина позднее была отстранена на 2 года по итогам расследования данных из доклада Ричарда Макларена о допинге в том сезоне.

В октябре 2019 года Лагуточкин ушел из сборной по собственному желанию.

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