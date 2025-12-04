Романов перед игрой с «Динамо»: «Спартак» хорошо отреагировал на обидное поражение в Калининграде. Все здоровы и готовы биться. Это дерби, дополнительной мотивации не нужно»

Романов о «Динамо»: «Спартак» подходит к игре в хорошем состоянии.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Вадим Романов оценил готовность команды к дерби с «Динамо». Игра 18-го тура Мир РПЛ пройдет 6 декабря, начало – в 16:30 по московскому времени.

– Команда к игре подходит в хорошем состоянии. Очень хорошая реакция была на обидное поражение в Калининграде. Все готовы к игре, все готовы биться. Понимают, что это дерби и что это заключительный матч этого этапа. Все готовы отдать все силы, чтобы победить в этом матче.

На данный момент все здоровы. Все сегодня принимали участие в тренировочном занятии.

– Как отреагировала команда на поражение в Калининграде?

– У нас мотивация, помимо «Балтики». Игра с «Динамо» всегда стоит особняком. Это дерби, это «Динамо ». Здесь дополнительной мотивации не нужно.

Что касается «Балтики», то все понимали, что создали достаточно голевых моментов. И по качеству игра была достаточно хорошая. Все понимали, что нужно продолжать двигаться в этом направлении.

Будем делать определенные коррективы, в частности в реализации голевых моментов, – сказал Романов.