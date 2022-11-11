Том Брэди и Жизель Бюндхен могут потерять 650 млн долларов из-за банкротства криптобиржи FTX

Теги бизнес НФЛ Тампа-Бэй Том Брэди деньги Жизель Бюндхен Американский футбол

Том Брэди и Жизель Бюндхен могут потерять 650 млн долларов из-за банкротства криптобиржи FTX.

Криптовалютная биржа FTX сообщила о подаче заявления о банкротстве.

Одним из инвесторов компании был квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди и его жена – супермодель Жизель Бюндхен. Сейчас они в стадии развода. 

В 2021 году Брэди и Бюндхен заключили соглашение о сотрудничестве с FTX и вложили свои средства. Супруги участвовали в рекламном ролике организации.

По информации Investing.com, Брэди и Бюндхен инвестировали в FTX 650 миллионов долларов. Теперь они рискуют потерять эти средства. 

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