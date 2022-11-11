Состояние Анатолия Карпова улучшилось. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (Mash)

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Состояние 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова улучшилось, сообщает телеграм-канал Mash. 

Карпова перевели в нейрохирургическое отделение, врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. 

31 октября Карпова госпитализировали в отделение нейрореанимации Института им. Склифосовского в Москве.

Сообщалось, что у гроссмейстера перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма, полученные из-за падения. 

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