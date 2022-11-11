Хвича – в топ-10 самых дорогих игроков Серии А, его оценили в 60 млн евро. Леау – 1-й, Влахович – 2-й
Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.
Портал Transfermarkt оценил полузащитника «Наполи» в 60 миллионов евро.
Когда Хвича переходил в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году, его стоимость оценивалась в 35 миллионов.
За «Наполи» 21-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Милана» Рафаэл Леау (85 млн), на 2-м месте находится Душан Влахович из «Ювентуса» (80 млн).
Топ-12 выглядит следующим образом:
1. Рафаэл Леау («Милан») − 85 миллионов евро
2. Душан Влахович («Ювентус») − 80 млн
3. Лаутаро Мартинес («Интер») − 75 млн
4-5. Виктор Осимхен («Наполи») − 70 млн
4-5. Николо Барелла («Интер») − 70 млн
6-9. Хвича Кварацхелия («Наполи») − 60 млн
6-9. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») − 60 млн
6-9. Милан Шкриньяр («Интер») − 60 млн
6-9. Федерико Кьеза («Ювентус») − 60 млн
10-12. Тео Эрнандес («Милан») − 55 млн
10-12. Ромелу Лукаку («Интер») – 55 млн
10-12. Алессандро Бастони («Интер») – 55 млн
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