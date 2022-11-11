Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.

Портал Transfermarkt оценил полузащитника в 60 миллионов евро.

Когда Хвича переходил в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году, его стоимость оценивалась в 35 миллионов.

За «Наполи» 21-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Милана» (85 млн), на 2-м месте находится Душан Влахович из (80 млн).

Топ-12 выглядит следующим образом:

1. Рафаэл Леау («Милан») − 85 миллионов евро

2. («Ювентус») − 80 млн

3. ( ) − 75 млн

4-5. Виктор Осимхен («Наполи») − 70 млн

4-5. Николо Барелла («Интер») − 70 млн

6-9. («Наполи») − 60 млн

6-9. Сергей Милинкович-Савич ( ) − 60 млн

6-9. Милан Шкриньяр («Интер») − 60 млн

6-9. («Ювентус») − 60 млн

10-12. («Милан») − 55 млн

10-12. Ромелу Лукаку («Интер») – 55 млн

10-12. Алессандро Бастони («Интер») – 55 млн