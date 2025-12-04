«Спартак» и Денисов обсуждают продление контракта на 3 года. Защитник интересен «Краснодару» (Metaratings)
Даниил Денисов может продлить контракт со «Спартаком».
«Спартак» обсуждает с защитником Даниилом Денисовым продление контракта.
По информации Metaratings.ru, стороны ведут переговоры о подписании нового трехлетнего соглашения. Действующий договор рассчитан до конца текущего сезона.
Отмечается, что интерес к 23-летнему игроку проявляет «Краснодар».
В текущем сезоне Мир РПЛ Денисов провел 16 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
