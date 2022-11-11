Блаттер считает, что Иран должны были отстранить от ЧМ-2022

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Зепп Блаттер считает, что Иран должны были отстранить от ЧМ-2022.

Такое мнение бывший президент ФИФА выразил в связи с недавними протестами в стране.

«Иран должен быть отстранен от участия в чемпионате мира», – приводит слова Блаттера Blick.

В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

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