Блаттер считает, что Иран должны были отстранить от ЧМ-2022
Зепп Блаттер считает, что Иран должны были отстранить от ЧМ-2022.
Такое мнение бывший президент ФИФА выразил в связи с недавними протестами в стране.
«Иран должен быть отстранен от участия в чемпионате мира», – приводит слова Блаттера Blick.
В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.
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