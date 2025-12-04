Фанаты «Спартака» признали Маркиньоса лучшим игроком прошлого сезона. Бразильцу вручили «Золотого кабана»
Фанаты «Спартака» выбрали Маркиньоса лучшим игроком сезона.
Вингер «Спартака» Маркиньос получил «Золотого кабана».
Награда вручается лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков.
Год назад приз достался Александру Максименко.
Кто выиграет ЧМ-2026?25147 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости