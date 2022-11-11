НХЛ перенесла планы по проведению Кубка мира на февраль 2025 года

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НХЛ объявила о новой планируемой дате проведения Кубка мира.

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

«В течение последнего года НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги (NHLPA) работали над планами проведения следующего Кубка мира в феврале 2024 года – главного международного хоккейного турнира лучших против лучших.

К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в то время. Мы продолжим планирование следующего Кубка мира – надеемся, на февраль 2025 года», – сообщается в пресс-релизе НХЛ.

Ранее появилась информация, что Кубок мира может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победу одержала сборная Канады. 

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