НХЛ перенесла планы по проведению Кубка мира на февраль 2025 года

объявила о новой планируемой дате проведения Кубка мира.

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

«В течение последнего года НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги (NHLPA) работали над планами проведения следующего Кубка мира в феврале 2024 года – главного международного хоккейного турнира лучших против лучших.

К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира в то время. Мы продолжим планирование следующего Кубка мира – надеемся, на февраль 2025 года», – сообщается в пресс-релизе НХЛ.

Ранее появилась информация, что может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победу одержала сборная Канады.