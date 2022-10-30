Федерация футбола Канады призвала продолжить обсуждать проблемы рабочих и ЛГБТ в Катаре: «Поддерживаем стремление к прогрессу»

Канада выступила с заявлением об инклюзивности и правах человека накануне ЧМ в Катаре.

Ранее Катар неоднократно критиковали за нарушение прав человека и притеснение ЛГБТ-персон.

«Мы поддерживаем стремление к дальнейшему прогрессу в области прав человека и инклюзивности вслед за ФИФА.

Несмотря на успехи, достигнутые в усилении защиты прав трудящихся в рамках трудовых реформ правительства Катара, мы призываем всех партнеров продолжать диалог, гарантируя, что эти реформы приведут к ощутимому улучшению защиты прав трудящихся и инклюзивности по всей стране в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мы считаем, что наследие этого турнира должно вдохновлять и поощрять дальнейшие улучшения в этой области не только в Катаре, но и во всем регионе.

С того момента, как наша сборная квалифицировалась на чемпионат мира по футболу в Катаре, мы неоднократно встречались с представителями посольства Канады в Дохе, уделяя особое внимание культурной осведомленности и подготовке мероприятий, а также последним новостям о правах человека и вопросах инклюзивности в Катаре.

В последние месяцы мы также прослушали доклады Международной организации труда и Amnesty International.

Мы приняли решение сотрудничать с местными поставщиками в Катаре, чьи общие ценности и принципы согласуются с нашими. Мы будем информировать о культуре наших игроков и сотрудников, друзей, семей и корпоративных партнеров в ближайшие дни перед их поездкой в Катар.

Благодаря нашему постоянному диалогу мы пришли к пониманию того, что правовые реформы Катара, если они будут реализованы в полном объеме, могут оказать реальное влияние и обеспечить защиту прав трудящихся по всей стране.

Канада считается одним из мировых лидеров в вопросах инклюзивности и прав человека. Мы будем поддерживать эту репутацию и продолжать обеспечивать безопасность наших игроков и болельщиков», – говорится в официальном заявлении.