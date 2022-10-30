Федерация футбола Канады призвала продолжить обсуждать проблемы рабочих и ЛГБТ в Катаре: «Поддерживаем стремление к прогрессу»
Канада выступила с заявлением об инклюзивности и правах человека накануне ЧМ в Катаре.
Ранее Катар неоднократно критиковали за нарушение прав человека и притеснение ЛГБТ-персон.
«Мы поддерживаем стремление к дальнейшему прогрессу в области прав человека и инклюзивности вслед за ФИФА.
Несмотря на успехи, достигнутые в усилении защиты прав трудящихся в рамках трудовых реформ правительства Катара, мы призываем всех партнеров продолжать диалог, гарантируя, что эти реформы приведут к ощутимому улучшению защиты прав трудящихся и инклюзивности по всей стране в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре.
Мы считаем, что наследие этого турнира должно вдохновлять и поощрять дальнейшие улучшения в этой области не только в Катаре, но и во всем регионе.
С того момента, как наша сборная квалифицировалась на чемпионат мира по футболу в Катаре, мы неоднократно встречались с представителями посольства Канады в Дохе, уделяя особое внимание культурной осведомленности и подготовке мероприятий, а также последним новостям о правах человека и вопросах инклюзивности в Катаре.
В последние месяцы мы также прослушали доклады Международной организации труда и Amnesty International.
Мы приняли решение сотрудничать с местными поставщиками в Катаре, чьи общие ценности и принципы согласуются с нашими. Мы будем информировать о культуре наших игроков и сотрудников, друзей, семей и корпоративных партнеров в ближайшие дни перед их поездкой в Катар.
Благодаря нашему постоянному диалогу мы пришли к пониманию того, что правовые реформы Катара, если они будут реализованы в полном объеме, могут оказать реальное влияние и обеспечить защиту прав трудящихся по всей стране.
Канада считается одним из мировых лидеров в вопросах инклюзивности и прав человека. Мы будем поддерживать эту репутацию и продолжать обеспечивать безопасность наших игроков и болельщиков», – говорится в официальном заявлении.
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