Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Эспаньола», «Барселона» завтра сыграет с «Валенсией», «Реал» примет «Жирону» в воскресенье
«Мальорка» примет «Эспаньол» в стартовом матче 12-го тура Ла Лиги.
В субботу «Севилья» сыграет с «Райо Вальекано», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Кадисом», «Барселона» – с «Валенсией».
В воскресенье «Реал» примет «Жирону», «Сосьедад» сыграет с «Бетисом», «Атлетик» будет противостоять «Вильярреалу».
Завершится тур в понедельник матчем «Эльче» – «Хетафе».
12-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 29 октября, 15.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 29 октября, 22.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 30 октября, 16.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 30 октября, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 30 октября, 20.30, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Мартинес Валеро»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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