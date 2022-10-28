Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Эспаньола», «Барселона» завтра сыграет с «Валенсией», «Реал» примет «Жирону» в воскресенье

примет в стартовом матче 12-го тура Ла Лиги.

В субботу сыграет с «Райо Вальекано», проведет гостевой матч с «Кадисом», – с «Валенсией».

В воскресенье примет «Жирону», сыграет с , «Атлетик» будет противостоять .

Завершится тур в понедельник матчем «Эльче» – .

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги