Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Эспаньола», «Барселона» завтра сыграет с «Валенсией», «Реал» примет «Жирону» в воскресенье

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«Мальорка» примет «Эспаньол» в стартовом матче 12-го тура Ла Лиги.

В субботу «Севилья» сыграет с «Райо Вальекано», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Кадисом», «Барселона» – с «Валенсией». 

В воскресенье «Реал» примет «Жирону», «Сосьедад» сыграет с «Бетисом», «Атлетик» будет противостоять «Вильярреалу»

Завершится тур в понедельник матчем «Эльче» – «Хетафе»

Чемпионат Испании

12-й тур

Мальорка – Эспаньол
Дата проведения
28 октября, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Альмерия – Сельта
Дата проведения
29 октября, 15.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кадис – Атлетико
Дата проведения
29 октября, 17.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья – Райо Вальекано
Дата проведения
29 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Барселона
Дата проведения
29 октября, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осасуна – Вальядолид
Дата проведения
30 октября, 16.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Жирона
Дата проведения
30 октября, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Вильярреал
Дата проведения
30 октября, 20.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад – Бетис
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Хетафе
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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