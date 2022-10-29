Гран-при России. «Бархатный сезон». Кондратюк, Ерохов, Гуменник, Ковалев выступят с произвольными программами

30 октября в Сочи на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» мужчины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 17.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Кирилл Кельманов

2. Егор Карнаухов

3. Максим Варакин

4. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

5. Петр Гуменник

6. Андрей Анисимов

7.

8. Алексей Ерохов

9. Марк Кондратюк

Положение после короткой программы

1. Марк Кондратюк – 104,51

2. – 93,21

3. Артем Ковалев – 80,74

4. Андрей Анисимов – 74,08

5. – 74,04

6. Даниил Постарнаков – 59,22

7. Максим Варакин – 56,47

8. Егор Карнаухов – 53,55

9. Кирилл Кельманов – 50,19

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский