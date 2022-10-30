Андрей Аршавин: «Превращаемся в лигу пенальти. Как обезьяна с гранатой – не знаем, что с ВАР делать»

высказался о работе судей в чемпионате России.

«Превращаемся в чемпионат пенальти. За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11‑метровых.

Мы как обезьяна с гранатой. Нам ВАР дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала.

А на goal‑line technology (систему определения взятия ворот – прим. Sports.ru) у нас денег нет, хотя она дешевле стоит», – заявил заместитель генерального директора .

«Краснодар» уступил «Зениту» дома – 0:1. Кузяев забил с пенальти на 87-й