Педриньо: «Россия — европейская страна. Уровень жизни здесь выше, чем в Бразилии»
Хавбек «Локомотив» Педриньо поделился мнением о России.
— Что первым бросилось в глаза по приезде в Россию?
— Россия — европейская страна. Она очень сильно отличается от Бразилии. Во-первых, уровень жизни в России выше, чем в Бразилии. Но тут все и намного дороже. Плюс здесь другая архитектура, другие прически у людей, другая одежда.
Одно из первых, что бросилось в глаза — пробки. В Москве ситуация с трафиком даже хуже, чем в Сан Паулу. Водить машину в Москве — стресс, – сказал Педриньо.
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