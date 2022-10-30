Педриньо: «Россия — европейская страна. Уровень жизни здесь выше, чем в Бразилии»

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Хавбек «Локомотив» Педриньо поделился мнением о России.

— Что первым бросилось в глаза по приезде в Россию?

— Россия — европейская страна. Она очень сильно отличается от Бразилии. Во-первых, уровень жизни в России выше, чем в Бразилии. Но тут все и намного дороже. Плюс здесь другая архитектура, другие прически у людей, другая одежда.

Одно из первых, что бросилось в глаза — пробки. В Москве ситуация с трафиком даже хуже, чем в Сан Паулу. Водить машину в Москве — стресс, – сказал Педриньо.

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