Хавбек Педриньо поделился мнением о России.

— Что первым бросилось в глаза по приезде в Россию?

— Россия — европейская страна. Она очень сильно отличается от Бразилии. Во-первых, уровень жизни в России выше, чем в Бразилии. Но тут все и намного дороже. Плюс здесь другая архитектура, другие прически у людей, другая одежда.

Одно из первых, что бросилось в глаза — пробки. В Москве ситуация с трафиком даже хуже, чем в Сан Паулу. Водить машину в Москве — стресс, – сказал Педриньо.