  • Мареска о 2:2 с «Карабахом»: «Хорошая команда, играть у нее дома сложно. «Челси» не был хладнокровен, пропустил глупый гол. Никто не говорит про ротацию, когда мы выигрываем»
Мареска о 2:2 с «Карабахом»: «Хорошая команда, играть у нее дома сложно. «Челси» не был хладнокровен, пропустил глупый гол. Никто не говорит про ротацию, когда мы выигрываем»

Энцо Мареска: «Карабах» хорошая команда, «Челси» пропустил глупый гол.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ничьей с «Карабахом» (2:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– Почему вы сделали семь изменений [в составе]? Повлиял ли на это клубный чемпионат мира?

– Да, думаю, я уже много раз пытался объяснить. Сегодня вечером мы хотели дать отдохнуть Энцо [Фернандесу], Мойсесу [Кайседо], Мало [Гюсто] и другим футболистам, потому что они не могут играть каждые три дня. Им нужно восстановиться после прошлого сезона, как вы сказали, клубный чемпионат мира сильно влияет. Мы стараемся делать ротацию – когда выигрываем, никто об этом не говорил. Я знаю, что, когда мы проигрываем, все сосредоточены на этом, и теперь, я думаю, важно восстановить силы к субботе и снова выйти на поле.

– Вы ожидаете большего от игроков, которые выходят на замену во время ротации?

– Дело не в них, я думаю, дело во всех. Опять же, думаю, мы начали хорошо: контролировали игру, забили гол, а потом, когда пропустили первый гол, то через 4-5 минут, не помню точно, пропустили второй. Так что с каждым разом становится все сложнее. Во втором тайме, думаю, мы сыграли гораздо лучше, чем в первом. Но, опять же, каждая игра – это шанс для всех показать, почему они здесь.

– Что вы думаете о «Карабахе»?

– Это хорошая команда, я уже говорил несколько дней назад, это хорошая команда, у них хороший момент. Особенно сложно играть у них дома.

– Может быть, причина такого количества пропущенных голов из-за индивидуальных ошибок в молодости команды?

– Нет, кажется, я уже говорил, что сегодня для меня главное отличие было в игре в штрафной. Мы пропустили глупый гол, на мой взгляд. Сколько бы раз мы ни приходили в их штрафную, мы не были достаточно хладнокровны. Так что в этом для меня и заключается главное отличие.

– Почему «Челси» расточительно обращался с мячом?

– Думаю, «Карабах» хорошо прессинговал, но у нас также было много моментов, учитывая, как мы пытались строить атаки. Думаю, есть аспекты, которые мы можем улучшить, но в целом, я считаю, что мы показывали и хорошие вещи, – сказал Мареска.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football London
