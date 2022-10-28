Гол Роналду и победа «МЮ», достижение Черчесова, на игрока «Арсенала» напали с ножом, Загитова в больнице и другие новости утра

1. Криштиану Роналду вернулся! Форвард после отстранения попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура Лиги Европы с «Шерифом» (3:0) и забил третий гол в сезоне. «МЮ» гарантировал себе выход в плей-офф, а за место в 1/8 финала в заключительном туре сыграет с «Реал Сосьедад».

«Ференцварош» вышел в евровесну впервые за 47 лет. Станислав Черчесов выиграл группу Лиги Европы с «Монако» Александра Головина, «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

«Арсенал» внезапно проиграл ПСВ (0:2), уступив впервые почти за 2 месяца: это первое поражение для команды Артеты за 10 матчей и второе в сезоне. «Рома» обыграла ХИК (2:1), «Лацио» – «Мидтьюлланд» (2:1) и другие результаты дня. Все результаты дня в Лиге конференций доступны здесь.

2. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Далласу» (0:2), Овечкин в очередной раз без очков и с минусом. «Миннесота» обыграла «Оттаву» (4:2), Капризов набрал 2 (1+1) очка.

«Эдмонтон» был сильнее «Чикаго» (6:5), Макдэвид набрал 3+1 и возглавил гонку снайперов. Все результаты дня – здесь.

3. Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры в 40 лет.

4. Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Вене, Рублев, Циципас, Хачанов, Норри, Фриц выбыли.

5. ЦСКА обыграл минское «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, «Барыс» уступил «Сибири», «Амур» победил «Северсталь».

6. Защитник «Арсенала» Пабло Мари, играющий за «Монцу» на правах аренды, был ранен ножом в спину в торговом центре в Милане. Нападавший атаковал 6 человек, один из них скончался.

7. НБА. 41+11+14 Дончича помогли «Далласу» одолеть «Бруклин» в овертайме и другие результаты.

8. Сборная России по футболу может сыграть с Таджикистаном 17 ноября, а через 3 дня с Узбекистаном. Это вместо матчей с Ираном и Боснией.

9. Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации Парижа-2024.

10. Сборная Австралии призвала Катар декриминализовать однополые отношения и создать профсоюзы для рабочих-мигрантов. Посол ООН от Доминики призвал ФИФА отстранить Иран от ЧМ-2022 и заменить его Италией.

11. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, где она лежит в больнице под капельницей.

12. Племянники Рамзана Кадырова – Абубакар (26 лет) и Халид (28) – завершили футбольную карьеру. Игроки «Ахмата» будут работать в министерстве спорта Чечни.

13. Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить ежегодный взнос в размере 150 евро, несмотря на отстранение сборной.

14. Баскетбольную команду академии Канье Уэста сняли со школьного турнира из-за антисемитских высказываний рэпера. «Голден Стэйт» – самый дорогой клуб НБА, впервые за 20 лет рейтинг Forbes возглавили не «Нью-Йорк» и не «Лейкерс».

15. Женская команда «Манчестер Сити» из-за менструации откажется от белых шорт. В этом сезоне девушки будут играть в бордовых.

16. ФСБ задержала президента Федерации ММА Ленинградской области Виктора Данишевского. Его обвиняют в легализации 100 тысяч мигрантов. Раньше за его команду выступали Хабиб и Махачев.

Цитаты дня:

«В Чечне есть свои правила. Девушка-турист шла в незастегнутой рубашке – ей вежливо сказали, что здесь так не принято». Хавбек «Ахмата» Олейников о Грозном

Бах об участии трансгендеров в соревнованиях: «Принципы МОК заключаются в том, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации»

Глава WADA о деле Валиевой: «Уведомили РУСАДА, что если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, мы воспользуемся правом передать его в CAS»

Томас Бах: «Соревнование только стран-единомышленников – это не символ мира. Однако сейчас не время давать рекомендации допускать россиян»

«Путин – человек с железной хваткой. Хотел бы, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на него». Форвард «Оренбурга» Мансилья о политике

Гашек о россиянах в НХЛ: «Реклама на миллиард долларов для России и ее действий. Их нужно немедленно отправить домой»

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