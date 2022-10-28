Чемпионат России. «Оренбург» примет «Факел», «Локомотив» и ЦСКА сыграют завтра, «Зенит» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье
«Оренбург» примет «Факел» в стартовом матче 15-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Динамо» сыграет с «Химками», «Локомотив» будет противостоять ЦСКА.
В воскресенье «Спартак» примет «Торпедо», а завершится тур матчем «Краснодар» – «Зенит».
15-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.30, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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