Чемпионат России. «Оренбург» примет «Факел», «Локомотив» и ЦСКА сыграют завтра, «Зенит» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье

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«Оренбург» примет «Факел» в стартовом матче 15-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Динамо» сыграет с «Химками», «Локомотив» будет противостоять ЦСКА

В воскресенье «Спартак» примет «Торпедо», а завершится тур матчем «Краснодар»«Зенит»

Чемпионат России

15-й тур

Оренбург – Факел
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Химки
Дата проведения
29 октября, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Ростов
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
29 октября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Пари НН
Дата проведения
30 октября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Урал
Дата проведения
30 октября, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Торпедо
Дата проведения
30 октября, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Зенит
Дата проведения
30 октября, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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