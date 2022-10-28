Чемпионат России. «Оренбург» примет «Факел», «Локомотив» и ЦСКА сыграют завтра, «Зенит» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье

примет в стартовом матче 15-го тура Мир РПЛ.

В субботу сыграет с «Химками», будет противостоять .

В воскресенье примет , а завершится тур матчем – .

Чемпионат России

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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