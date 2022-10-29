Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «Челси» сыграет с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Лидс»

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«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером» в 14-м туре АПЛ.

Также в субботу «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Лидс».

В воскресенье «Арсеналу» будет противостоять «Ноттингем Форест». «Манчестер Юнайтед» проведет дома матч с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

14-й тур

Лестер – Манчестер Сити
Дата проведения
29 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Тоттенхэм
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Вулверхэмптон
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Челси
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Саутгемптон
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Астон Вилла
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Фулхэм – Эвертон
Дата проведения
29 октября, 19.30, «Крэйвен Коттэдж»
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Ливерпуль – Лидс
Дата проведения
29 октября, 21.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Ноттингем Форест
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
30 октября, 19.15, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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