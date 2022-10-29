Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «Челси» сыграет с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Лидс»
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером» в 14-м туре АПЛ.
Также в субботу «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Лидс».
В воскресенье «Арсеналу» будет противостоять «Ноттингем Форест». «Манчестер Юнайтед» проведет дома матч с «Вест Хэмом».
14-й тур
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 29 октября, 21.45, «Энфилд»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.15, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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