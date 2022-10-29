Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «Челси» сыграет с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Лидс»

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером» в 14-м туре АПЛ.

Также в субботу встретится на выезде с «Брайтоном», примет «Лидс».

В воскресенье будет противостоять «Ноттингем Форест». проведет дома матч с «Вест Хэмом».

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ