Златан Ибрагимович: «Во Франции все покатилось под гору после моего отъезда. Даже Мбаппе, Неймар и Месси вам не помогут, потому что у вас нет Бога»

Нападающий оценил свое влияние на Францию.

«После моего отъезда из Франции все там покатилось под гору. Там больше не о чем говорить.

Франция нуждается во мне, я в ней – нет. Даже если у вас есть Мбаппе, и Месси, вам это не поможет, потому что у вас нет Бога», – сказал 41-летний швед в эфире Canal+.

Ибрагимович выступал за с 2012 по 2016 год и на данный момент является третьим бомбардиром в истории столичного клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.