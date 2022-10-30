Златан Ибрагимович: «Во Франции все покатилось под гору после моего отъезда. Даже Мбаппе, Неймар и Месси вам не помогут, потому что у вас нет Бога»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оценил свое влияние на Францию.
«После моего отъезда из Франции все там покатилось под гору. Там больше не о чем говорить.
Франция нуждается во мне, я в ней – нет. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар и Месси, вам это не поможет, потому что у вас нет Бога», – сказал 41-летний швед в эфире Canal+.
Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год и на данный момент является третьим бомбардиром в истории столичного клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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