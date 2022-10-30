КХЛ. «Динамо» примет «Торпедо», «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Куньлунь» сыграет с «Авангардом»
«Динамо» примет «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», СКА – со «Спартаком», «Куньлунь» будет противостоять «Авангарду».
- Дата проведения
- 30 октября, 13.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 30 октября, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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