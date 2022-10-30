КХЛ. «Динамо» примет «Торпедо», «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Куньлунь» сыграет с «Авангардом»

примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет с , – со , будет противостоять .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ