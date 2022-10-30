КХЛ. «Динамо» примет «Торпедо», «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Куньлунь» сыграет с «Авангардом»

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«Динамо» примет «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», СКА – со «Спартаком», «Куньлунь» будет противостоять «Авангарду»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Торпедо
Дата проведения
30 октября, 13.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Амур
Дата проведения
30 октября, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Адмирал
Дата проведения
30 октября, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Нефтехимик
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – СКА
Дата проведения
30 октября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Авангард
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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