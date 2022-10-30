Леброн Джеймс – о всплеске использования слова «ниггер» в Twitter: «Это пугает. Надеюсь, что Илон Маск отнесется к этому очень серьезно»

Звездный форвард Леброн Джеймс призвал нового владельца Twitter Илона Маска обратить внимание на всплеск использования слова «ниггер» в социальной сети.

«Я не знаком с Илоном Маском, и, честно говоря, мне наплевать, кому принадлежит Twitter. Но я скажу, что если это правда, я надеюсь, что он и его люди отнесутся к этому очень серьезно, потому что это чертовски пугает.

Так много никчемных людей считают, что разжигание ненависти — это свобода слова», – написал Леброн на своей странице в Twitter.

Использование слова «ниггер» в Twitter выросло почти на 500 процентов после того, как Илон Маск приобрел компанию, сообщает The Washington Post.

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