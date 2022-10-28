Чемпионат Германии. «Вердер» против «Герты», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд – с «Айнтрахтом»

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«Вердер» примет «Герту» в стартовом матче 12-го тура Бундеслиги. 

В субботу «РБ Лейпциг» примет «Байер», «Бавария» сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд проведет гостевой матч с «Айнтрахтом»

В воскресенье «Унион» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Фрайбург» сыграет с «Шальке» на выезде. 

Чемпионат Германии

12-й тур

Вердер – Герта
Дата проведения
28 октября, 21.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Байер
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Майнц
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Бохум
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Аугсбург
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Айнтрахт Ф – Боруссия Д
Дата проведения
29 октября, 19.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Боруссия М
Дата проведения
30 октября, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
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Шальке – Фрайбург
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Фелтинс-Арена»
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Кельн – Хоффенхайм
Дата проведения
30 октября, 21.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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