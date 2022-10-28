Чемпионат Германии. «Вердер» против «Герты», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд – с «Айнтрахтом»

«Вердер» примет «Герту» в стартовом матче 12-го тура Бундеслиги.

В субботу примет , сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд проведет гостевой матч с .

В воскресенье примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Фрайбург» сыграет с на выезде.

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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