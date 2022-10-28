Чемпионат Германии. «Вердер» против «Герты», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд – с «Айнтрахтом»
«Вердер» примет «Герту» в стартовом матче 12-го тура Бундеслиги.
В субботу «РБ Лейпциг» примет «Байер», «Бавария» сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд проведет гостевой матч с «Айнтрахтом».
В воскресенье «Унион» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Фрайбург» сыграет с «Шальке» на выезде.
12-й тур
- Дата проведения
- 28 октября, 21.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 21.30, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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