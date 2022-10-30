Ротенберг о разорванной штанине после игры с «Динамо»: «Когда все горит, не в первый раз штаны рвутся для победы»

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Роман Ротенберг высказался о том, что пришел на пресс-конференцию с разорванной штаниной.

– Вы суеверный человек? Меняете ли одежду? Вот на прошлую пресс‑конференцию [после матча с «Динамо»] вы пришли с разорванной штаниной. Вы ее зашили?

– Когда все горит, то не в первый раз штаны рвутся для победы. Нет такого прям суеверия. Но мы стараемся не менять что‑то, когда мы побеждаем. От добра добра не ищут. Хотя штаны пришлось отдать портному в Питере, который мне их всегда зашивает.

Просто я их рву не в первый раз. А впервые это было в плей‑офф со «Спартаком». Там полностью порвалась штанина.

– Вы выпустите новый мерч «Рваные штаны победы»?

– Если наши болельщики это одобрят, к такому мерчу мы можем прийти, – сказал главный тренер СКА.

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