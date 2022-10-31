Панарин набрал 3 (1+2) очка, став 2-й звездой матча с «Аризоной». У него 5+11 в 10 играх

набрал 3 очка в матче чемпионата с «Аризоной» (3:2).

Форвард забил во втором периоде, а также сделал по одной голевой передаче в первом и третьем периодах.

Теперь у россиянина, которому 30 октября исполнился 31 год, 16 (5+11) очков в этом сезоне. Он провел 10 игр.

В матче с «Койотис» Панарин провел на льду 19:57, полезность – «+1». Артемий был признан второй звездой матча, первой стал нападающий , забросивший победную шайбу.