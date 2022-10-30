«Матч ТВ» и Медиалига ведут переговоры о трансляциях
Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков рассказал о переговорах с Winline Медиалигой по поводу трансляции матчей.
«Очень хочется показывать [Медиалигу]. Когда мы показывали матчи Кубка России с участием команд Медиалиги, для нас это был новый опыт.
По цифрам очень хороший результат. Не хочется никого обижать, но сравнение будет не в пользу некоторых команд, даже из РПЛ. Достойные цифры.
Это продукт для эфирного телевидения. Почему популярна Медиалига? Это движуха, незапиканный мат, эмоции игроков.
Матч между «Динамо» и «Химками» — это Медиалига на минималках. Скандал, удалили тренера, прилетело нашему комментатору – это привлекает внимание, разгоняет интерес.
Что касается показа Медиалиги, мы находимся в переговорах с коллегами. Надеемся, что удастся договориться и какую‑то часть покажем, но пока не буду обещать.
Эфир не резиновый, и все хотят хорошее время для трансляций. Мы отказались от кино. Помимо футбола должно быть и развитие других видов спорта: хоккей, гандбол, баскетбол…
Медиалига — спасение классического футбола. У команд, которые пять лет назад никто не знал, есть аудитория, она растет, и это разгоняет основной вид спорта», – сказал Рыжков.
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