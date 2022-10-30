НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Коламбус», «Миннесота» против «Чикаго», «Рейнджерс» в гостях у «Аризоны»
«Нью-Джерси» примет «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» сыграет на выезде с «Чикаго», «Рейнджерс» – с «Аризоной».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 21.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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