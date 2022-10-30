НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Коламбус», «Миннесота» против «Чикаго», «Рейнджерс» в гостях у «Аризоны»

примет в матче регулярного чемпионата НХЛ.

сыграет на выезде с , – с «Аризоной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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