НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Коламбус», «Миннесота» против «Чикаго», «Рейнджерс» в гостях у «Аризоны»

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«Нью-Джерси» примет «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» сыграет на выезде с «Чикаго», «Рейнджерс» – с «Аризоной». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Коламбус
Дата проведения
30 октября, 21.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
31 октября, 02.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Виннипег
Дата проведения
31 октября, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Рейнджерс
Дата проведения
31 октября, 03.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Торонто
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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