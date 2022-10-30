Головин забил обводящим ударом в дальнюю девятку в игре с «Анжером». У него 2+2 в 12 матчах Лиги 1

забил второй гол в текущем сезоне чемпионата Франции.

Полузащитник стал автором второго мяча команды в матче 13-го тура Лиги 1 против (2:0, второй тайм).

Получив передачу от Кевина Фолланда, россиянин, находившийся на левом фланге перед штрафной, нанес обводящий удар в дальнюю девятку.

Свой первый мяч в этом сезоне Головин забил 18 сентября в ворота «Реймса» (3:0).

Всего на счету российского хавбека стало 2 забитых мяча и 2 результативных передачи в 12 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.