Александра Трусова: «После олимпийского сезона тяжелее, чем было, буду работать над всем. Хотите шесть четверных? Можете ждать»

Фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Сочи, где заняла третье место.

«Мои первые соревнования после Олимпиады. Дело не в подготовке. Я волнуюсь. Мне было тяжело выступать.

Конечно, после олимпийского сезона тяжелее, чем было. Я старалась.

Я давно прыгаю лутц. Я его восстановила. Катаю программы три недели. Я очень люблю новые программы. Я люблю новое.

Мне в целом всегда все давалось не очень легко. Мне не привыкать. Нет мыслей поменять этапы. Я хотела выступать в Сочи и Самаре. Не очень люблю выступать в Москве.

Буду работать над всем. По контенту будем понимать перед стартами.

Шесть четверных? Хотите? Можете ждать», – сказала Трусова.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами