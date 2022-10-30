Александра Трусова: «После олимпийского сезона тяжелее, чем было, буду работать над всем. Хотите шесть четверных? Можете ждать»
Фигуристка Александра Трусова оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Сочи, где заняла третье место.
«Мои первые соревнования после Олимпиады. Дело не в подготовке. Я волнуюсь. Мне было тяжело выступать.
Конечно, после олимпийского сезона тяжелее, чем было. Я старалась.
Я давно прыгаю лутц. Я его восстановила. Катаю программы три недели. Я очень люблю новые программы. Я люблю новое.
Мне в целом всегда все давалось не очень легко. Мне не привыкать. Нет мыслей поменять этапы. Я хотела выступать в Сочи и Самаре. Не очень люблю выступать в Москве.
Буду работать над всем. По контенту будем понимать перед стартами.
Шесть четверных? Хотите? Можете ждать», – сказала Трусова.
У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами
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