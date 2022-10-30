МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» без советских и российских спортсменок.
В аккаунте МОК в соцсетях появилось видео, посвященное развитию спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956-го по 2008-й.
В видео появились гимнастки:
- Мельбурн-1956 – Агнеш Келети (Венгрия)
- Мехико-1968 – Вера Чаславска (Чехословакия)
- Монреаль-1976 – Надя Комэнеч (Румыния)
- Лос-Анджелес-1984 – Мэри Лу Реттон (США)
- Барселона-1992 – Лавиния Милошовичи (Румыния)
- Атланта-1996 – Лилия Подкопаева (Украина)
- Афины-2004 – Каталина Понор (Румыния)
- Пекин-2008 – Настя Люкин (США)
Советских и российских гимнасток в ролике нет. При этом Лариса Латынина – самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад: на ее счету 18 медалей, 9 из которых – золотые (выступала на Играх 1956-1964).
В видео нет пятикратных олимпийских чемпионок Нелли Ким и Полины Астаховой, четырехкратных чемпионок Ольги Корбут и Людмилы Турищевой. А также двукратных чемпионок из сборной России – Светланы Хоркиной и Алии Мустафиной.
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