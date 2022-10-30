МОК выложил видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» с 1956 года. Там нет Латыниной, Корбут и других советских чемпионок

Международный олимпийский комитет ( ) опубликовал видео «Эволюция женской спортивной гимнастики» без советских и российских спортсменок.

В аккаунте МОК в соцсетях появилось видео, посвященное развитию спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956-го по 2008-й.

В видео появились гимнастки:

Мельбурн-1956 – Агнеш Келети (Венгрия)

Мехико-1968 – (Чехословакия)

Монреаль-1976 – Надя Комэнеч (Румыния)

Лос-Анджелес-1984 – Мэри Лу Реттон (США)

Барселона-1992 – Лавиния Милошовичи (Румыния)

Атланта-1996 – (Украина)

Афины-2004 – (Румыния)

Пекин-2008 – (США)

Советских и российских гимнасток в ролике нет. При этом – самая титулованная гимнастка в истории Олимпиад: на ее счету 18 медалей, 9 из которых – золотые (выступала на Играх 1956-1964).

В видео нет пятикратных олимпийских чемпионок Нелли Ким и , четырехкратных чемпионок и Людмилы Турищевой. А также двукратных чемпионок из сборной России – Светланы Хоркиной и .

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