Гран-при России. «Бархатный сезон». Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Акопова и Рахманин покажут произвольные программы

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30 октября на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.15 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Вторая разминка

4. Карина Акопова – Никита Рахманин

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 83,17

2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 76,76

3. Карина Акопова – Никита Рахманин – 76,42

4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,00

5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 65,70

6. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 64,20

Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский

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