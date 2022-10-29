Гран-при России. «Бархатный сезон». Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Акопова и Рахманин покажут произвольные программы
30 октября на втором этапе Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
«Бархатный сезон»
Сочи
Пары
Произвольная программа
Начало – 16.15 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Вторая разминка
4. Карина Акопова – Никита Рахманин
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Положение после короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 83,17
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 76,76
3. Карина Акопова – Никита Рахманин – 76,42
4. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,00
5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 65,70
6. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 64,20
Расписание второго этапа Гран-при России в Сочи: там выступят Трусова, Кондратюк, Бойкова и Козловский
Комментарии