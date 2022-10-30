НБА. «Клипперс» примут «Пеликанс», «Лейкерс» сыграют с «Наггетс» и другие матчи

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В воскресенье, 30 октября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Звездные «Клипперс» попытаются прервать серию из трех поражений во встрече с дерзкими «Пеликанс», игра начнется в 22:00 по мск.

Единственная команда чемпионата без единой победы «Лейкерс» дома сыграет с «Наггетс» действующего MVP Николы Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Новый Орлеан
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Детройт – Голден Стэйт
Дата проведения
31 октября, 01.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Нью-Йорк
Дата проведения
31 октября, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
31 октября, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Миннесота
Дата проведения
31 октября, 02.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Даллас – Орландо
Дата проведения
31 октября, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Финикс – Хьюстон
Дата проведения
31 октября, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
31 октября, 04.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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