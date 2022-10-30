НБА. «Клипперс» примут «Пеликанс», «Лейкерс» сыграют с «Наггетс» и другие матчи

В воскресенье, 30 октября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Звездные попытаются прервать серию из трех поражений во встрече с дерзкими «Пеликанс», игра начнется в 22:00 по мск.

Единственная команда чемпионата без единой победы дома сыграет с «Наггетс» действующего MVP Николы Йокича.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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