НБА. «Клипперс» примут «Пеликанс», «Лейкерс» сыграют с «Наггетс» и другие матчи
В воскресенье, 30 октября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.
Звездные «Клипперс» попытаются прервать серию из трех поражений во встрече с дерзкими «Пеликанс», игра начнется в 22:00 по мск.
Единственная команда чемпионата без единой победы «Лейкерс» дома сыграет с «Наггетс» действующего MVP Николы Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 22.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 01.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 31 октября, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 04.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой
Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза
15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе
Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой
Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин
Комментарии