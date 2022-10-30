Тунис могут отстранить от ЧМ-2022 из-за вмешательства государства в работу федерации

Сборную Туниса могут отстранить от чемпионат мира-2022.

Об этом сообщили в ФИФА. Причина – возможное вмешательство государства в работу футбольной федерации. ФИФА заявила об этом на фоне слов министра молодежи и спорта Туниса Камеля Дегиша о возможности «роспуска федеральных бюро».

В ФИФА считают его заявление попыткой вмешательства в деятельность Федерации футбола Туниса (FTF), а также требуют разъяснений по поводу попыток вмешательства во внутренние дела и угроз распустить ее офис.

В Международной федерации футбола напомнили FTF, что ассоциации-члены «юридически обязаны вести свои дела независимо и без необоснованного влияния третьих лиц».

«Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации», – говорится в письме ФИФА генсеку FTF Важди Ауади.

Возможный запрет со стороны ФИФА означает, что тунисские клубы и сборные не смогут играть ни в континентальных, ни в международных турнирах.

ФИФА дала FTF срок до пятницы для ответа относительно своей позиции после комментариев министра. На ЧМ-2022 в Катаре сборная Туниса должна сыграть с Францией, Данией и Австралией в группе D.

Стоит отметить, что ФИФА ранее принимала меры из-за вмешательство государства в футбол. Кения и Зимбабве в настоящее время отбывают дисквалификацию за это.