Чемпионат мира по шахматам Фишера. Финал. Непомнящий сыграет с Накамурой

30 октября российский гроссмейстер сыграет с американцем Хикару Накамурой в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

Чемпионат мира по шахматам Фишера

Рейкьявик, Исландия

Финал

Начало – в 18.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: нокаут-матчи состоят из четырех партий. В случае равенства очков будет сыграна партия «Армагеддон».

Контроль времени – 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 31-го.