Чемпионат мира по шахматам Фишера. Финал. Непомнящий сыграет с Накамурой
30 октября российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.
Чемпионат мира по шахматам Фишера
Рейкьявик, Исландия
Финал
Начало – в 18.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: нокаут-матчи состоят из четырех партий. В случае равенства очков будет сыграна партия «Армагеддон».
Контроль времени – 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 31-го.
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