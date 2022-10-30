Чемпионат мира по шахматам Фишера. Финал. Непомнящий сыграет с Накамурой

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30 октября российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с американцем Хикару Накамурой в финале чемпионата мира по шахматам Фишера. 

Чемпионат мира по шахматам Фишера

Рейкьявик, Исландия

Финал

Начало – в 18.00 по московскому времени. 

Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США) 

ПРИМЕЧАНИЕ: нокаут-матчи состоят из четырех партий. В случае равенства очков будет сыграна партия «Армагеддон».

Контроль времени – 25 минут на 30 ходов плюс 5 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 31-го.

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