В матче в поддержку участников СВО сыграли Титов, Тихонов, Юран и другие экс-футболисты «Спартака»

Бывшие футболисты поддержали участников спецоперации.

, Дмитрий Хлестов, , Александр Ширко, , и другие известные игроки, выступавшие за «Спартак», провели матч против служащих дивизии имени Ф.Э. Дзержинского из Подмосковья, принимавших участие в СВО. Игра завершилась со счетом 9:9.

«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда делает акцент на максимальной поддержке ребят, которые защищают нашу страну, и их семей. Сегодняшняя игра – также его инициатива.

Мы хотели немного отвлечь ребят, через легенд футбола показать, что с ними все Подмосковье, вся страна. Судя по отзывам героев России – у нас получилось», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Мы очень рады, что приехали сегодня поддержать ребят, провести такой матч, который устроили губернатор Московской области и руководство гарнизона. Для нас это большая честь. Когда играешь с такими людьми, находишься рядом, испытываешь особые чувства. С нами вышел даже Герой России», – заявил Андрей Тихонов.

Изображение: inbalashikha.ru