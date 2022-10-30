В матче в поддержку участников СВО сыграли Титов, Тихонов, Юран и другие экс-футболисты «Спартака»
Бывшие футболисты «Спартака» поддержали участников спецоперации.
Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Александр Ширко, Александр Филимонов, Андрей Тихонов и другие известные игроки, выступавшие за «Спартак», провели матч против служащих дивизии имени Ф.Э. Дзержинского из Подмосковья, принимавших участие в СВО. Игра завершилась со счетом 9:9.
«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда делает акцент на максимальной поддержке ребят, которые защищают нашу страну, и их семей. Сегодняшняя игра – также его инициатива.
Мы хотели немного отвлечь ребят, через легенд футбола показать, что с ними все Подмосковье, вся страна. Судя по отзывам героев России – у нас получилось», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
«Мы очень рады, что приехали сегодня поддержать ребят, провести такой матч, который устроили губернатор Московской области и руководство гарнизона. Для нас это большая честь. Когда играешь с такими людьми, находишься рядом, испытываешь особые чувства. С нами вышел даже Герой России», – заявил Андрей Тихонов.
Изображение: inbalashikha.ru
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